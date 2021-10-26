Химмашевский стрелок не извинился перед родителями пострадавшей девочки, здоровье которой до сих пор не восстановилось

Девочка, которая пострадала от выстрелов Сергея Болкова – химмашевского стрелка, не пойдёт в этом году в школу, потому что ее здоровье не восстановилось. Об этом сообщил на заседании суда папа девочки Алексей Березин. Кроме того, оба родителя сегодня на заседании суда сообщили, что бывший ППС-ник Болков стрелял прицельно в их автомобиль.

Как рассказывают Эльвира и Алексей Березины, в тот день, 30 мая, они поехали кататься на машине и покупать продукты. В 19.52 глава семейства рассчитался в магазине, а Эльвира с дочкой находились в машине.

«Я сел в машину, мне жена говорит: «Поехали быстрее, там стреляют. Я быстро пристегнулся, начал выворачивать задом. Смотрю на дом, там на балконе четвёртого этажа стоит голый мужчина и прямо в меня целится, – рассказал Алексей Березин. – Поехали и тут стекло разбивается, а я чувствую, что меня не задело. Выстрелы и дальше мы слышали около нас, но больше не попало. Потом подъехали к дому, а у ребёнка живот в крови. Дальше в травмпункт, там дочь была в сознании до самой операции, но врач сказал мне, что она теперь будет всю жизнь страдать от этого ранения».

Как сообщили Березины, их дочь сейчас учится дома – приходит учительница. Девочка плохо ходит, правой ногой может шагать, а левую за собой тащит. Не может долго сидеть, только минут по 20-30. Отец пострадавшей девочки предполагает, что до конца учебного года она в школу вернуться не сможет. «Дочь мне говорит: «Это я тебя спасла», – сказал Алексей Березин. – Там пуля в 10 метрах от моей шеи прошла».

Пуля, выпущенная Сергеем Болковым, прошла навылет через автомобиль Березиных, ее достали у колеса. Девятилетняя девочка получила сквозное ранение, у неё был поврежден кишечник и позвоночник.

Бывший полицейский Сергей Болков перед родителями девочки сегодня не извинился, как ранее перед сотрудниками Росгвардии.

Напомним, что слушание по делу стрелявшего с балкона по прохожим Сергея Болкова началось сегодня в 10 утра. Сейчас дело на стадии допроса свидетелей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 26.10.21

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