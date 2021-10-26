Химмашевскому стрелку Болкову грозит пожизненное (ВИДЕО)

В Свердловском областном суде завершилось первое заседание по делу химмашевского стрелка Сергея Болкова.

Сегодня суд опросил 18 потерпевших, в том числе родителей пострадавшей от ранения девочки, сотрудников Росгвардии и соседа Болкова, которого тот взял в заложники. Остальные потерпевшие – это люди, у которых пострадали припаркованные автомобили. Материальные взыскания потерпевших в общем счете составили более 1 миллиона 548 тысяч рублей.

Химмашевского стрелка начали судить

Как сообщил «Новому Дню» прокурор Микаэль Оздоев, обвиняемому Болкову грозит до пожизненного лишения свободы. «Еще нужно учесть много обстоятельств, так как было только первое слушание. Но статья 137 УК РФ предполагает наказание до пожизненного заключения, поэтому это самое строгое наказание, которое может ему грозить», – пояснил «Новому Дню» прокурор.

Адвокат обвиняемого Сурен Саргсян от комментариев отказался, сказав, что только направляет своего подзащитного, но не диктует ему стратегию поведения. Болков, к слову, на все вопросы отвечает, что ничего не помнит.

Следующие три дня (27, 28 и 29 октября) в областном суде будут проходить допросы свидетелей произошедшего.

Как ранее писал «Новый День», рассматривается дело бывшего ППС-ника Сергея Болкова, который 30 мая в состоянии алкогольного опьянения стрелял со своего балкона в людей, в результате чего тяжелое ранение получила девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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