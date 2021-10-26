Начался процесс по делу химмашевского стрелка Болкова (ФОТО)

В областном суде стартовал процесс по делу химмашевского стрелка Сергея Болкова, который в конце мая стрелял со своего балкона по прохожим.
В зале суда находятся подсудимый, свидетели произошедшего и потерпевшие, в том числе и родители пострадавшей девочки. Также в зал суда пришли трое потерпевших – сотрудников Росгвардии. На них надеты балаклавы, судья запретил снимать их.
Напомним, во время обстрела Болков попал в девочку и сотрудника Росгвардии. Девочка долгое время находилась в больнице.
Как ранее писал «Новый День», стрелок 1 июня был отправлен в СИЗО. Сейчас идет первое заседание по существу.
Екатеринбург, Мария Зыкова
Екатеринбург. Другие новости 26.10.21
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