Химмашевский стрелок признал вину частично и извинился перед сотрудниками Росгвардии

Сергей Болков, который устроил стрельбу с балкона на Химмаше, признал свою вину практически по всем статьям, но частично.

Как передает корреспондент «Нового Дня», в зале суда находится 14 потерпевших. Прокурор Микаэль Оздоев огласил предварительную сумму общего ущерба, причиненного Болковым, – это более полутора миллионов рублей (каждому из потерпевших до 200 тысяч).

Практически по всем статьям обвиняемый признал вину частично. «Я не помню, что там было», – сказал он.

Частично Болков признал вину по таким вменяемым ему статьям, как: «Незаконное лишение свободы», «Угроза убийством», «Покушение на убийство более чем пяти лиц», «Хулиганство», «Умышленное причинение вреда здоровью», «Покушение на убийство сотрудников полиции при исполнении». Полностью свою вину Болков признал только по статье «Умышленная порча имущества».

Сейчас в зале Свердловского областного суда идет допрос потерпевших. «Хочу извиниться перед сотрудниками полиции», – заявил Сергей Болков. На что трое присутствующих в зале суда потерпевших сотрудников Росгвардии встали и хором сказали: «Не принимается».

Напомним, 30 мая бывший сотрудник ППС Сергей Болков в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу с балкона своей квартиры на Химмаше. В результате был причинен тяжкий вред здоровью девятилетней девочки (сквозное ранение живота) и вред средней тяжести сотруднику Росгвардии (ранение в голень).

Екатеринбург, Мария Зыкова

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