Неделю был в запое, стрелял по людям из карабина «Вепрь»: подробности о трагедии на Химмаше (ВИДЕО ДОПРОСА)

Бывшему сотруднику ППС, 48-летнему Сергею Болкову, который устроил вчера стрельбу на Химмаше, предъявлено обвинение. Полиция раскрыла подробности о трагедии и спецоперации. Стрелок уже неделю находился в запое, от него ушла жена. Пострадавшая девочка находилась в машине, со своей семьей. Пуля вошла в живот.

Следственными органами СК РФ по Свердловской области химмашевскому стрелку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п. «а», «в», «е», «и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Допрос задержанного

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что 48-летний мужчина (по информации СМИ, его зовут Сергей Болков) ранее действительно работал в органах. «Задержанным оказался бывший рядовой сотрудник полка ППС, в звании прапорщика. Из системы МВД его уволили 10 лет назад, в 2011 году. В его двухкомнатной квартире сыщики обнаружили охотничий карабин «Вепрь», 1965 года выпуска, калибра 7,62 мм, а также большое количество гильз и неиспользованных боеприпасов и пустые бутылки из-под алкоголя. Задержанный примерно неделю назад пристрастился к спиртному, в результате чего от него к родственникам ушла его спутница жизни. Таким образом, длительное злоупотребление алкоголем и привело к столь печальным последствиям», – прокомментировал Валерий Горелых.

В крови у стрелка находилась большая доза алкоголя, порядка 1,15-1,17 промилле, что соответствует более половины бутылки водки. Огонь он вел в течение нескольких часов. Были повреждены, как минимум 7 автомобилей. Но самое главное – пострадали два человека. По данным следствия, сначала мужчина произвел не менее одного выстрела по машине, в которой находилась семья из трех человек. Пуля попала в 9-летнюю девочку. Как ранее писал «Новый День», ребенка прооперировали в ОДКБ №1, девочка – в реанимации в тяжелом состоянии. Кроме того, Болков не менее двух раз выстрелил в 41-летнего сотрудника управления вневедомственной охраны по городу Екатеринбургу, который приехал на вызов.

«В спецоперации по задержанию и обезвреживанию подозреваемого принимало участие порядка 100 сотрудников МВД под руководством начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Озерова. Чтобы не подвергать людей возможному риску, из двух подъездов жилого дома, в котором происходили криминальные события, было эвакуировано 35 человек», – добавил Валерий Горелых.

До судебного решения об избрании меры пресечения химмашевский стрелок помещен в изолятор временного содержания УМВД по Екатеринбургу. Заседание по выбору меры пресечения должен начаться сегодня в 15 часов. Материалы уже поступили в суд.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 31.05.21

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