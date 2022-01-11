«Забыли уже, что такое война?» – химмашевский стрелок Сергей Болков разразился гневной тирадой в суде

Химмашевский стрелок Сергей Болков сегодня на заседании в Свердловском областном суде пообещал устроить революцию, потому что ему не оказали медицинской помощи. Подсудимый прямо в зале суда разразился эмоциональным монологом.

Сегодня в Свердловском областном суде планируется очередной допрос свидетелей по делу Сергея Болкова, который 31 мая стрелял с балкона своей квартиры, покалечив ребенка и ранив росгвардейца. Перед началом заседания Болков разразился гневной тирадой. Причин у него оказалось несколько.

Во-первых, у подсудимого сильно ухудшилось здоровье, и он обвиняет работников медсанчасти СИЗО в обмане: «Они не говорят, сколько у меня гемоглобин, пишут, что он 93! А я в августе проходил лечение в психиатрической клинике, он был 80! У меня звон в ушах, я ходить не могу, они меня обманывают. Я до следующего заседания не доживу!»

Затем Болков, бывший сотрудник ППС, обратился к представителям СМИ с заявлением, что его оболгали собственные родственники и украли у него деньги. «Я 20 лет родину защищал и честно всем смотрю в лицо. Почему никто в СМИ не говорит, что у меня деньги украли? Все равно, говорю я, не говорю, все равно срок будет, я виноват. Алкоголика из меня сделали? Наговорили чушь под протокол чужие люди. Объявите их в розыск. Я революцию устрою в областном суде!» – агрессивно заявил Сергей Болков.

Кроме того, химмашевский стрелок выразил сочувствие к потерпевшим, которых, по его словам, мучают долгим судебным процессом.

Болков и в разговоре со своим адвокатом не смог сдержать эмоций и несколько минут кричал. В том числе и намекнул на неверное поведение пострадавших в то время, когда устроил обстрел: «Огонь на улице мы не слышим?! Мы не видим?! Едем с семьей под обстрелом?! Под машины надо прятаться! Забыли уже, что такое война?!»

Когда в зал зашел судья, подсудимый Болков немного успокоился.

К сожалению, фото- и видеосъемка в зале суда были сегодня запрещены, поэтому мы не смогли записать эмоциональный монолог химмашевского стрелка.

Напомним, бывший сотрудник ППС Сергей Болков открыл огонь по случайным прохожим 30 мая 2021 года с балкона своей квартиры на Химмаше. За неделю до происшествия он ушел в запой, от него ушла жена. Под обстрел Болкова попали несколько автомобилей. В одном из них находилась семья с 9-летней девочкой. Пуля попала в живот ребенку. Девочку срочно прооперировали, она все еще восстанавливается после ранения. Также выстрелом в ногу был ранен сотрудник Росгвардии. Правоохранители брали квартиру стрелка штурмом. При задержании нетрезвый мужчина оказал сопротивление.

Сергею Болкову предъявлено обвинение по нескольким статьям: по ч.3 ст.30, п.п. «а», «в», «е», «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений» и ст.317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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