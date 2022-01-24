«Моя жизнь рухнула», – химмашевский стрелок разрыдался на последнем слове

Бывший сотрудник полиции Сергей Болков, который в мае устроил стрельбу по прохожим и ранил ребенка, выступил с последним словом в облсуде.

Он извинился перед родителями пострадавшей Алины, а также попросил наказать его без снисхождения: «Прошу наказать меня по всей строгости закона, так как всю свою сознательную жизнь, с 18 лет, я защищал закон, людей, их здоровье, но сам совершил преступление. Так как я был подготовлен государством, я должен понести соответственно. Должно быть самое суровое наказание, неважно: специально не специально, помню не помню, это не должно учитываться. Приношу извинения семье пострадавшего ребенка. Это последнее слово я написал через 10 дней после совершения преступления, писал сам, прошло 8 месяцев. Хочу, чтобы мое последнее слово услышали родители, так как сам являюсь отцом. Мне стыдно перед всем миром».

Пока Болков произносил эту речь, по его щекам катились слезы: «Моя жизнь рухнула. Что спровоцировало, я не знаю. Я не хотел портить жизнь. Я не мог стрелять в представителя власти. От моих действий пострадала девочка 9 лет, я не мог стрелять в нее. Я готов сгореть на этом месте. Я не буду расхваливать себя, заслуги перед страной, не буду говорить о сыне, который во мне нуждается. Я предал свои идеалы. Родина и страна учила меня одному, а получила в ответ другое. Я не работал на себя, не обманывал людей в тяжелые времена. Это усугубляет мою ситуацию. Официально прошу суд вынести мне максимально суровое наказание, чтобы все увидели, что все равны перед законом. А люди как я должны нести более суровое наказание, мы пример. Обращаюсь к представителям силовых структур, я поставил пятно на нашу форму. Я не могу ничего сказать в свое оправдание, что-то замкнуло в голове, слишком много накопилось негатива. Главное, все живы. Берегите себя, я отвечу за все».

Проникновенные слова Болкова не вяжутся с громкими заявлениями, которые он делал в суде на заседании 11 января, когда пообещал устроить революцию.

Как сообщил «Новому Дню» гособвинитель Дмитрий Соколов, последнее слово Сергея Болкова суд, конечно, примет во внимание, но прокуратура настаивает на 20 годах лишения свободы. «Это исключительный случай, чтобы сотрудник полиции стрелял в прохожих. Прокуратура не исключила из обвинения ни одного пункта, поэтому и запросили 20 лет», – сообщил Соколов.

Приговор химмашевскому стрелку Болкову объявят через неделю – 1 февраля в 15:00.

Напомним, Сергей Болков стрелял в прохожих из охотничьего ружья со своего балкона, а также взял в заложники соседа. До этого мужчина находился в запое. В результате стрельбы сквозное ранение брюшной полости получила 9-летняя Алина Березина, кроме того, Болков прострелил ногу сотруднику Росгвардии.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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