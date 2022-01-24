Прокурор запросил для химмашевского стрелка Сергея Болкова 20 лет (ФОТО)

Сегодня в Свердловском областном суде продолжается процесс по уголовному делу химмашевского стрелка Сергея Болкова, который в конце мая 2021 года устроил стрельбу из охотничьего ружья с балкона собственной квартиры. Сегодня на заседании прошли судебные прения.

Государственный обвинитель Дмитрий Соколов попросил признать Сергея Болкова виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, по пунктам «а», «в», «к», «и» ч.2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух или более лет, в том числе малолетнего» и ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Коллегу поддержал прокурор Свердловской области Борис Крылов, также участвовавший сегодня в заседании, сообщили «Новому Дню» в ведомстве. Он попросил назначить Болкову 20 лет строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Как ранее писал «Новый День», 30 мая 2021 года бывший пэпээсник Сергей Болков будучи пьяным стрелял по прохожим с балкона собственного дома. В результате стрельбы сквозное огнестрельное ранение получила 9-летняя девочка Алина, которая до сих пор проходит лечение. Кроме того, в ногу был ранее сотрудник Росгвардии.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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