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Родители девочки, которую ранил химмашевский стрелок, удовлетворены приговором. Адвокат подсудимого сбежал от прессы

Алексей Березин

Адвокат химмашевского стрелка Сергея Болкова не стал отвечать на вопросы журналистов, а родители пострадавшей Алины Березиной полностью согласны с приговором.

После оглашения приговора адвокат Болкова вышел из зала суда и не пожелал ответить на вопросы прессы, в том числе и на те, что касаются апелляции. Родители пострадавшей девочки – Алексей и Эльвира Березины сообщили «Новому Дню», что удовлетворены решением судьи. «Иск удовлетворили в полном объеме, что еще нужно?» – пояснил Алексей Березин. Суд обязал Болкова выплатить компенсацию в размере 1 миллиона рублей десятилетней Алине Березиной, а также 36 тысяч рублей семье Березиных за ущерб, нанесенный автомобилю.

Как отметил в разговоре с прессой прокурор Дмитрий Соколов, суд дал Сергею Болкову лишь на два года меньше, чем запрашивалось на прениях, и это достаточно серьезное наказание.

Напомним, что сегодня в Свердловском областном суде вынесли приговор химмашевскому стрелку, суд назначил ему 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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