Химмашевскому стрелку вынесли приговор: суд дал меньше, чем просил прокурор

Сегодня в Свердловском областном суде вынесли приговор бывшему сотруднику полиции Сергею Болкову, который в конце мая 2021 года устроил стрельбу по прохожим со своего балкона.

Судья Андрей Минеев признал подсудимого виновным. Болкову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Помимо этого суд постановил удовлетворить иски о возмещении материального ущерба потерпевшим (компенсация пострадавшему ребенку – 1 млн рублей), чьи машины и имущество пострадали во время обстрела.

Как ранее писал «Новый День», 31 мая 2021 года Сергей Болков начал стрелять по прохожим из охотничьего ружья с балкона собственной квартиры. До этого Болков неделю был в запое, из-за чего от него ушла жена. Бывший пэпээсник во время обстрела ранил девятилетнюю девочку, пуля попала ей в живот и повредила позвоночник, ребенок до сих пор проходит лечение. Кроме того был ранен в ногу сотрудник Росгвардии, а также от пуль пострадало более десятка личных автомобилей, стоящих во дворе дома стрелка.

Напомним, прокурор Дмитрий Соколов запрашивал для Болкова 20 лет колонии строгого режима.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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