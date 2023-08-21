Жители Химмаша сообщили о стрельбе с балкона пятиэтажки

В Чкаловском районе Екатеринбурга в воскресенье вечером задержали мужчину: соседи позвонили в полицию и сообщили, что он стрелял с балкона 5-этажного дома на улице Инженерной, якобы есть раненые.

В пресс-группе УМВД информацию подтвердили лишь частично. «Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 13 Чкаловского района. На место выезжали сотрудники полиции, которыми задержан мужчина 1959 г.р. Он доставлен в территориальный ОВД. Сообщений о пострадавших в полицию на данный момент не поступало. Оружия в квартире задержанного не обнаружено», – заявил представитель городской полиции Евгений Крюков.

Напомним, в конце мая 2021 года на Химмаше был подобный случай, когда стрельбу с балкона устроил бывший полицейский Сергей Болков. До этого мужчина находился в запое. В результате стрельбы сквозное ранение брюшной полости получила 9-летняя Алина Березина, кроме того, Болков прострелил ногу сотруднику Росгвардии. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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