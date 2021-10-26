Отец девочки, раненной химмашевским стрелком: «Ходит она плохо» (ФОТО)

В суде по делу химмашевского стрелка Сергея Болкова объявлен перерыв. В первой части заседания судья Андрей Минеев опросил четырех сотрудников Росгвардии, один из которых получил ранение в ногу, остальные пострадали при задержании. После перерыва опросят остальных потерпевших, в том числе молодого человека, которого пьяный Болков держал в заложниках, и родителей пострадавшего от выстрела ребенка.

В перерыве корреспонденты «Нового Дня» пообщались с отцом девятилетней девочки, получившей огнестрельное ранение живота. «Я не знаю, сколько еще продлится лечение, но ходит она плохо, учитель приходит домой заниматься, – рассказал отец девочки Алексей Березин. – Ждем операцию в начале декабря, а там посмотрим дальше. Она об этом случае вспоминает, конечно. Наказание? Пусть суд решит, мне это зачем».

Заложник Сергея Болкова общаться со СМИ отказался.

Напомним, сегодня в Свердловском областном суде стартовал процесс по делу бывшего сотрудника ППС Сергея Болкова, который 30 мая 2021 года устроил стрельбу со своего балкона, ранил девятилетнюю девочку и прострелил ногу сотруднику Росгвардии.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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