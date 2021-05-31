Девочку, пострадавшую от пули химмашевского стрелка, прооперировали: состояние тяжелое

Девятилетнюю девочку, которую вчера ранил 48-летний мужчина на Химмаше, прооперировали в областной детской больнице №1. Состояние ребенка – тяжелое.

«Девочку прооперировали. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии», – прокомментировали в пресс-службе минздрава Свердловской области. У ребенка огнестрельное ранение в живот. По неподтвержденным данным, прострелена селезенка.

Напомним, вчера в девятом часу вечера 48-летний мужчина начал стрелять по прохожим и проезжающим машинам со своего балкона на четвертом этаже дома по улице Бородина. Девочка была первой из пострадавших. Также ранение в ногу получил сотрудник Росгвардии.

Стрелок ранее служил в структурах МВД, участвовал в боевых действиях в Чечне, позже вышел на пенсию. По словам соседей, работал в ЧОПе и периодически много пил.

Стрельба велась на протяжении нескольких часов. Дом на Химмаше оцепили, стрелка задержали во время спецоперации СОБРа. Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего» и ст.317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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