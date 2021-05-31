Суд арестовал химмашевского стрелка на 1 месяц 29 дней

Бывший прапорщик полиции Сергей Болков, который накануне устроил стрельбу на Химмаше, ближайшие два месяца – до 29 июля включительно – проведет в следственном изоляторе, передает «Новый День» из зала Чкаловского райсуда. Его адвокат настаивала на домашнем аресте, в том числе ссылаясь на то, что у ее подзащитного может быть серьезная болезнь. Однако никаких справок, подтверждающих онкологическое заболевание, ни следствию, ни суду представлено не было. Представитель СК ходатайствовала о помещении под стражу. Сам обвиняемый заявил, что оставляет все на усмотрение суда. «Мой проступок очень серьезный. Я очень виноват, очень, но я не вел прицельный огонь, я девочку не видел, я в нее не стрелял», – заявил ранее Болков.

Как отметил на заседании судья, с учетом представленных материалов невозможно применение иной более мягкой меры пресечения. Поскольку у Болкова достаточно имущества и наличности, чтобы скрыться от следствия либо продолжить преступную деятельность. Суд постановил: избрать в отношении Сергея Болкова меру пресечения в виде ареста на 1 мес 29 суток – до 29 июля 2021 года. Постановление может быть обжаловано в течение трех суток.

Напомним, одна из пуль попала в живот девятилетней девочки, которая находилась в тот момент в машине. Сейчас школьница прооперирована, ее состояние оценивается как тяжелое, врачи ввели ее в искусственную кому. О прогнозах пока не сообщается.

Вторая жертва стрелявшего Болкова – 41-летний сотрудник Росгвардии, ему пуля попала в ногу, медики оказали ему помощь, сегодня же его выписали, жизни мужчины ничего не угрожает. Однако именно из-за него «химмашевскому стрелку», как прозвали бывшего сотрудника ППС в СМИ, могут дать максимальное наказание – пожизненное лишение свободы. Болкову предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п. «а», «в», «е», «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений» и ст.317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 31.05.21

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