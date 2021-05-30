В полиции официально подтвердили: на Химмаше ранены девочка и сотрудник Рогвардии

В ГУ МВД по Свердловской области официально подтвердили, что от пуль стрелка на Химмаше пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. В настоящий момент проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника.

«Сегодня в полицию поступила информация, что в одном из домов по улице Бородина слышны выстрелы. На место незамедлительно прибыла группа немедленного реагирования, место происшествия было оцеплено. Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. В результате получили ранения девочка (ее личность установлена) и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают руководители УМВД России по городу Екатеринбургу. Личность гражданина и используемый тип оружия устанавливаются сотрудниками полиции. Проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника», – рассказал «Новому Дню» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По информации очевидцев, сейчас стрельба продолжается. ОМОН оцепил весь дом на улице Бородина. Вероятно, будут штурмовать квартиру стрелка.

По данным телеграм-канала 66.ру, мужчина ранее днем написал, что сегодня умрет, но сначала всех перестреляет. Также, по сообщениям каналов местных СМИ, стрелком может оказаться ветеран МВД, 49-летний Сергей Боков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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