Стрелявшему – 48 лет, ему грозит пожизненное лишение свободы

Екатеринбург (Новый День, Анастасия Истомина) -Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении стрелка с Химмаша. Там рассказали, что ему 48 лет и огонь он открыл из охотничьего карабина. Мужчину ждёт наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Личность стрелка не раскрывается, ранее источники в СМИ сообщали, что это бывший сотрудник МВД. В СК лишь сказали, что стрелку 48 лет, выстрелы он совершил из охотничьего карабина.

«В результате пострадали 9-летняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения», – уточнили в пресс-службе.

Сейчас в доме на Химмаше работают следователи и криминалисты СУ СК России по Свердловской области. Подозреваемый задержан. В ближайшее время он будет доставлен на допрос в следственный отдел регионального СУ СК России.

Екатеринбург. Другие новости 30.05.21

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