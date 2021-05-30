На Химмаше неизвестный открыл стрельбу с балкона: есть пострадавшие, в том числе ребенок

В Екатеринбурге около получаса назад неизвестный мужчина открыл стрельбу со своего балкона на четвёртом этаже жилого дома на Химмаше. По данным очевидцев, в живот ранена девочка – ее госпитализировали. Также пострадал сотрудник Росгвардии. На месте работает полиция.

По данным екатеринбургских телеграм-каналов, стрельба ведется в районе улиц Исетской – Бородина.

Полиция и Росгвардия оцепили дом, из которого велась стрельба. Стрелок на какое-то время замолкал, затем огонь возобновился.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области обещали прокомментировать инцидент с ближайшее время.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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