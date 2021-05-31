«Не хотел стрелять в девочку», – Сергей Болков рассказал о вчерашнем дне (ФОТО)

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга началось заседание по вынесению меры пресечения для мужчины, устроившего вчера вечером стрельбу на Химмаше. Следствие ходатайствует о заключении под стражу Сергея Болкова на 2 месяца – до 31 июля включительно. Обвиняемый частично признал свою вину.

Как отметила сторона обвинения, мужчина может скрыться от следствия, либо продолжить свою преступную деятельность. Медицинских оснований для отказа в аресте следствие не видит.

Сторона защиты возразила, что одна лишь тяжесть обвинения не может являться основанием для избрания меры пресечения в виде взятия под стражу. Адвокат напомнила, что Болков впервые привлекается к уголовной ответственности, живет давно в своей квартире. С ним проживают его члены семьи – бывшая супруга и малолетний сын. Имеет подозрения на тяжелое заболевание, но справок пока нет.

Судья на заседании зачитал часть записи допроса Сергея Болкова, произведенного после задержания. Тогда стрелок заявил, что помнит происходящее урывками, подтвердил, что беспорядочно стрелял из принадлежащего ему оружия. Объяснить свое поведение не смог. На сегодняшнем заседании стрелок признал вину и заявил, что раскаивается.

Отвечая на вопросы адвоката в зале суда, Сергей Болков заявил, что в последний год он не работает по состоянию здоровья. Девочку он ранить не хотел. «Я очень виноват, очень. Я не вёл прицельный огонь, я не стрелял в девочку. Я приношу извинения ее родным и близким», – сказал Болков.

Судья удалился в совещательную комнату.

Напомним, накануне в девятом часу вечера Сергей Болков устроил стрельбу по машинам и прохожим. Он палил из своего охотничьего карабина «Вепрь». Первой пострадала 9-летняя девочка, которая находилась в машине с членами своей семьи. Ей пуля угодила в живот. Ребенка увезли в ОДКБ №1, сделали операцию. Сейчас девочка в реанимации в тяжелом состоянии. Также был ранен сотрудник Росгвардии, который одним из первых прибыл на место ЧП. У него повреждена нога.

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что 48-летний мужчина ранее был рядовым сотрудником полка ППС, в звании прапорщика. Из системы МВД его уволили 10 лет назад, в 2011 году. До вчерашнего инцидента Болков неделю пил, из-за запоя от него ушла жена. После спецоперации по задержанию стрелка, в которой приняли участие более 100 сотрудников МВД, в квартире стрелка нашли охотничий карабин «Вепрь» 1965 года выпуска, калибра 7,62 мм, а также большое количество гильз и неиспользованных боеприпасов и пустые бутылки из-под спиртного. Ранее СУ СК РФ опубликовало видео с допроса Сергея Болкова.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п. «а», «в», «е», «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений» и ст.317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Мария Зыкова

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