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Вторник, 1 июня 2021, 11:02 мск

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Медики рассказали о девочке – жертве химмашевского стрелка

Состояние девятилетней девочки, в которую выстрелил бывший сотрудник МВД Сергей Болков, остается тяжелым, но стабильным. Пуля попала ей в живот. Как рассказали «Новому Дню» врачи ОДКБ №1, куда экстренно привезли школьницу и где ее прооперировали, внутренние органы, по счастью, оказались не задеты. Поэтому прогноз можно считать благоприятным – девочка должна выжить. Сейчас она находится в состоянии искусственной комы.

Напомним, стрельбу на Химмаше в воскресенье вечером открыл с балкона своей квартиры бывший сотрудник ППС Сергей Болков, который десять лет назад был уволен из системы МВД и после работал в ЧОПе. По некоторым данным, 20 лет назад он застрелил 19-летнего парня – там же, на Химмаше, но избежал какого-либо наказания за убийство, которое посчитали допустимой самообороной. В воскресенье Болков, неделю находившийся в запое, достал ружье «Вепрь» и стал палить по улице. Стрельба, по словам очевидцев, продолжалась не один час, пуля также попала в ногу 41-летнего сотрудника Росгвардии, он был госпитализирован, но позднее выписан из больницы.

Сам Болков на суде по избранию меры пресечения заявил, что не стрелял в девочку и не целился в нее. Ближайшие два месяца – до 29 июля – он проведет в следственном изоляторе. Бывшему милиционеру грозит пожизненное за покушение на сотрудника правоохранительных органов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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