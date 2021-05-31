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Химмашевский стрелок 20 лет назад убил прохожего – и остался безнаказанным (ВИДЕО)

Бывший милиционер с Химмаша Сергей Болков 20 лет назад убил человека и остался безнаказанным – вчера он снова устроил стрельбу, в результате которой были ранены случайные люди – сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка, получившая пулю в живот. Сейчас школьница прооперирована, врачи ОДКБ ввели ее в состояние искусственной комы, правоохранитель был ранен в ногу, его жизни ничего не угрожает, из больницы его отпустили. Болкову уже предъявлено обвинение, а следователи заявили, что ему грозит пожизненное (за покушение на жизнь сотрудника Росгвардии).

Он целился в нас, и мы побежали

20 лет назад Болков застрелил на улице прохожего – 19-летнего Владимира Нагимова. Юноша гулял на Химмаше в компании других ребят. Он был спортсменом, занимался боксом, побеждал в региональных соревнованиях. На улице Грибоедова к компании спортсменов приблизилась другая группа людей. В их числе был и Болков, он был не на службе, одет в штатское. В какой-то момент милиционер достал оружие, однако Владимир, успевший отбежать, бросил бутылку в Болкова, а тот выстрелил в ответ. Молодой человек скончался, а наказания стрелявший не понес – суд признал, что его действия были необходимой самообороной. «Он застрелил его, хотя был не при исполнении. Парней держали несколько дней в полиции, били. Дело в итоге замяли», – рассказал Е1 приятель погибшего Нагимова Алексей Дубовой, утверждая, что Болков в момент убийства был пьян.

При этом, судя по всему, из органов тогда его не уволили – это произошло лишь десять лет спустя, в 2011 году. Вчерашнюю стрельбу бывший милиционер устроил в состоянии алкогольного опьянения – по его собственному признанию, он пил неделю, из-за чего от него ушла жена.

Напомним, сейчас ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, п.п. «а», «в», «е», «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений» и по ст.317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Екатеринбург, Елена Сычева, Антон Отман

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