Химмашевскому стрелку продлили срок ареста

Сергею Болкову – химмашевскому стрелку, который в мае устроил стрельбу из окна жилого дома, продлили срок заключения под стражей.

Как ранее писал «Новый День», в конце мая пьяный Болков – бывший сотрудник ППС, стрелял по прохожим из охотничьего оружия и попал в ребенка. Тогда стрелка арестовали до 29 июля. Однако, как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе следственного комитета, Ленинский суд Екатеринбурга продлил срок содержания Сергея Болкова под стражей до пяти месяцев – он пробудет в СИЗО до 30 октября 2021 года.

В Министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали «Новому Дню», что девочка, пострадавшая от пьяного экс-милиционера, все еще находится в областной детской клинической больнице. Школьницу вывели из состояния искусственной комы и лечат в обычной палате, уточнил руководитель пресс-службы ведомства Константин Шестаков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 29.07.21

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