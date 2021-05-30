Стрелка на Химмаше задержали во время спецоперации

Очевидцы сообщают, что стрелка в доме на улице Бородина задержали силовики. Перед штурмом квартиры в доме раздался сильный хлопок и повалил белый дым, затем мужчину вывели из здания. Во время спецоперации на крышах соседних домов находились снайперы.

Как сообщают очевидцы в ряде телеграм-каналов, ОМОН задержал стрелка, который в последние два часа палил со своего балкона на четвертом этаже по прохожим и проезжающим машинам. Находящиеся на месте журналисты местных СМИ говорят, что перед спецоперацией на крыши соседних домов прошли снайперы. Сам дом на Бородина был оцеплен минимум час.

Официально задержание в полиции пока не комментируют.

Ранее «Новый День» сообщал, что сегодня в девятом часу вечера неизвестный начал стрелять по прохожим с балкона. В ГУ МВД РФ по Свердловской области подтвердили, что есть как минимум два пострадавших: девочка с ранением живота доставлена в больницу, кроме того ранен сотрудник Росгвардии. О других жертвах к данному часу не сообщается.

Стрелок палил из оружия на протяжении почти двух часов, периодически прерываясь. Телеграм-канал 66.RU со ссылкой на источники сообщал, что стрельбу открыл ветеран МВД, 49-летний Сергей Боков. Этот же канал сообщает, что от мужчины ушла жена, он много пил. Он разослал знакомым сообщения о том, что сегодня он умрет, но сначала всех перестреляет. Официально эту информацию никто не комментирует.

Е1.ru сообщает, что СУ СКР по Свердловской области возбудило против стрелка уголовное дело по ч. 3 статьи 30, ч. 2 статьи 105 УК РФ и статье 317 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 30.05.21

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