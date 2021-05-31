В суд поступили материалы на арест химмашевского стрелка (ВИДЕО)

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга поступили материалы на бывшего сотрудника ППС Сергея Бокова, который накануне устроил стрельбу из окна жилого дома на Химмаше. Предварительно заседание назначено на 15 часов.

Стрельба на Химмаше

Первые сообщения о стрелке появились вчера около 20:30, задержали мужчину примерно через два часа. Он серьезно ранил девочку, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, также ранение получил сотрудник Росгвардии.

Соседи рассказывали, что Боков – бывший сотрудник милиции, ушел после того как застрелил человека. В 2017 году он уже устраивал пальбу из окна, тогда никто не пострадал, но права на владение оружием его почему-то не лишили. До вчерашних событий мужчина много и долго пил. Возбуждено два уголовных дела: по ч. 3 статьи 30, ч. 2 статьи 105 УК РФ и статье 317 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 31.05.21

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