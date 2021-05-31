Чкаловский суд начинает рассматривать вопрос о мере пресечения для химмашевского стрелка (ФОТО)

Чкаловский районный суд начал рассмотрение вопроса о мере пресечения в отношении 48-летнего химмашевского стрелка. Следствие будет ходатайствовать об аресте. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п. «а», «в», «е», «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений» и ст.317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Максимальное наказание по более тяжкой статье – пожизненное лишение свободы.

Как передает наш корреспондент из здания суда, в коридоре собралось много журналистов. Сергея Болкова доставили в суд и завели в зал заседаний.

Обвиняемый на вопрос журналистов ответил, что признает вину и раскаивается в содеянном.

Напомним, накануне в девятом часу вечера Сергей Болков устроил стрельбу по машинам и прохожим. Он палил из своего охотничьего карабина «Вепрь». Первой пострадала 9-летняя девочка, которая находилась в машине с членами своей семьи. Ей пуля угодила в живот. Ребенка экстренно доставили в ОДКБ №1, сделали операцию. Сейчас девочка в реанимации в тяжелом состоянии. Также был ранен сотрудник Росгвардии, который одним из первых прибыл на место ЧП. У него повреждена нога.

Он целился в нас, и мы побежали

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что 48-летний мужчина ранее был рядовым сотрудником полка ППС, в звании прапорщика. Из системы МВД его уволили 10 лет назад, в 2011 году. До вчерашнего инцидента Болков неделю пил, из-за запоя от него ушла жена. После спецоперации по задержанию стрелка, в которой рпиняли участие более 100 сотрудников МВД, в квартире стрелка нашли охотничий карабин «Вепрь», 1965 года выпуска, калибра 7,62 мм, а также большое количество гильз и неиспользованных боеприпасов и пустые бутылки из-под алкоголя. Ранее СУ СК РФ опубликовало видео с допроса Сергея Болкова. Его можно посмотреть здесь.

Видео с допроса

Екатеринбург, Мария Зыкова, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 31.05.21

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