Адвокат химмашевского стрелка Болкова попросил переквалифицировать статью, потому что его подзащитный «не хотел никого убить»

Адвокат химмашевского стрелка Сергея Болкова попросил переквалифицировать дело, потому что его подзащитный не хотел убивать ребёнка.

Сегодня в областном суде на прениях защитник бывшего полицейского, который стрелял в прохожих и ранил девочку, попросил переквалифицировать дело со статьи 105 «Покушение на убийство». «Он никого не хотел убить. Намного проще попасть во взрослого человека, а не в ребёнка», – заявил адвокат Сапсанов. Аргументируя, он рассказал о доброжелательности Болкова: «Соседи характеризуют его положительно. Доброжелательный человек», – и о том, что у бывшего сотрудника ППС есть несовершеннолетний сын, которого тот воспитывал один.

Как сообщили «Новому Дню» Алексей и Эльвира Березины – родители пострадавшей девочки, их дочь все еще проходит лечение. Состояние ребенка практически не изменилось, Алина плохо ходит, у нее не поднимается нога, а школьную программу вынуждена осваивать дома.

Напомним, 30 мая 2021 года Сергей Болков начал стрелять из охотничьего ружья по прохожим. Причиной тому стал длительный запой и уход жены. Подробности своего преступления Болков не помнит. Помимо 9-летней Алины травму ноги получил сотрудник Росгвардии. Также пули Болкова задели более десятка автомобилей. Ранее на заседании прокурор потребовал для подсудимого 20 лет колонии строгого режима.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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