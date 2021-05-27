Архивы «Нового Дня». Взлетная полоса в... Гарях

27 мая 2008 года вдруг выяснилось, что в уральской глубинке, в поселке Гари, пять лет строили взлетно-посадочную полосу, вбухали в этот проект несколько десятков миллионов, но ничего не построили. А кроме ВПП там хотели построить АЗС, на что тоже выделяли деньги. Но и с этим не задалось. Никогда такого не было, и вот опять.

Строить ВПП в Гарях было решено в 2002 году в рамках программы развития депрессивных территорий. Хотели развивать малую авиацию. Но не срослось. Аэропорт там существовал, его даже выкупал частник, но в итоге избавился от объекта. В казну удалось вернуть небольшую часть денег, полоса вроде бы стала «посадочной», силовики вели уголовное дело. Найти конкретные фамилии осужденных не удалось.

Екатеринбург. Другие новости 27.05.21

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