Екатеринбуржцев не напугала платная парковка (ФОТО)

Екатеринбургские автомобилисты не поменяли стиль парковки машин в центре города после введения платы за место стоянки на некоторых улицах. Как передает корреспондент «Нового Дня», например, на Хохрякова по-прежнему паркуются в три ряда, а к автоматам для оплаты подходят лишь единицы.

Напомним, с сентября мэрия стала рассылать тысячи штрафов за неоплату парковки в зонах, где эта услуга возмездная. «В настоящее время администрация города наладила работу по привлечению к административной ответственности нарушителей правил оплаты платных парковок на территории города Екатеринбурга на регулярной основе. Теперь тех, кто не оплачивает платные парковки, будут штрафовать на 1000 рублей, все нарушения фиксируются автоматически системой «Паркон», – сообщили в пресс-службе администрации города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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