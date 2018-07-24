Платным парковкам в Екатеринбурге быть: Госдума окончательно разрешила мэрии получать данные о водителях

Депутаты Госдумы под конец весенней сессии одобрили законопроект, который осложнит жизнь екатеринбургским автовладельцам. ГИБДД обяжут передавать данные об автомобилистах администрации города. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Госдуме в третьем чтении приняли законопроект о внесении поправок в ФЗ «О полиции».

Речь идет о поправках, согласно которым ГИБДД будет передавать муниципальным властям данные по собственникам транспортных средств. Для Екатеринбурга поправки означают, что устраняется юридическое препятствие, из-за которого администрация города не могла выписывать штрафы автомобилистам, паркующимся на муниципальных платных парковках. Первое чтение законопроекта прошло в апреле этого года, ко второму чтению в документ внесли правки – впрочем, они оказались техническими, суть поправок не поменялась. Теперь законопроект должен одобрить Совет Федерации, затем его подпишет президент Владимир Путин. СовФед, уточним, уходит на каникулы с 28 июля.

В силу закон вступит через 60 дней после опубликования. Однако автомобилистов смогут штрафовать за неоплаченную парковку не только по истечении этих 60 дней, но и до этого – срок административной ответственности 2 месяца. Другими словами, лучше оплачивать парковку после того, как документ опубликуют. РИА «Новый День» ранее уже объясняло, как будет действовать закон. И какие варианты у автомобилистов в Екатеринбурге все-таки остаются, чтобы избежать штрафов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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