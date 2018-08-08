Минтранс посчитал стоимость парковок по регионам: в Екатеринбурге цена может вырасти

Минтранспорта РФ разработало методические указания по организации парковок в городах. Если администрация Екатеринбурга возьмет методичку на вооружение, парковки в Екатеринбурге подорожают более чем в полтора раза.

Министерство транспорта России опубликовало проект приказа и методические указания по организации парковок в регионах страны. Ведомство предлагает проверять их заполняемость как минимум дважды в каждое время суток: утром, днем, вечером и ночью. Для каждой парковки, в зависимости от дня недели и времени суток, должен быть определен базовый коэффициент, учитывающий ее заполняемость.

Для Свердловской области предлагается максимальный тариф повысить до 50 рублей. В регионе платные парковки есть только в Екатеринбурге, час стоит 30 рублей. Но 50 руб. придется платить только в то время, когда парковка заполняется на 100%. Если парковка заполнена на 90 % – час должен стоить 30 рублей. Если парковка заполнена на 85 % и меньше – то парковка должна быть бесплатной. Такой «бесплатный» рубеж в 85 % установлен для всех регионов за исключением городов федерального значения. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе можно будет не платить за парковку при ее заполненности на 50 % и ниже.

Платные парковки в Екатеринбурге существуют уже несколько лет – но до сих пор администрация города в основном тратила на них деньги, практически ничего не собирая с автомобилистов. ГИБДД не могла передавать муниципальным властям данные водителей, то есть за неоплату парковки местные власти не могли штрафовать – и водители платить перестали. Только этим летом казус был решен, Госдума приняла поправки в закон о полиции. Закон был опубликован 3 августа, он вступает в силу через два месяца после опубликования. Причем срок административной ответственности тоже 2 месяца. ГИБДД и администрация Екатеринбурга должны разработать регламент, по которому будет идти передача данных водителей. Когда это произойдет, пока неизвестно.

Екатеринбург, служба информации

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