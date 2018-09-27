Со следующей недели в Екатеринбурге начнут штрафовать за неоплаченные парковки

Администрация Екатеринбурга со следующей недели начнет активно бороться с автомобилистами, не желающими оплачивать платные парковки.

Как рассказал журналистам специалист комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Александр Вегнер, 3 октября 2018 года в силу вступают поправки в закон о полиции, которые подписал Владимир Путин. Они предусматривают предоставление муниципалитету полицией персональных данных нарушителей, которые ставят свои автомобили на городские платные парковки, но не оплачивают их.

Сумма штрафа существенная – от одной о трех тысяч рублей. «Тех, кто не будет оплачивать штрафы, ждет работа с судебными приставами», – анонсировал Александр Вегнер. Он отметил, что уже сейчас на многих улицах можно увидеть машины с прикрытыми номерами – так автолюбители пытаются уйти от отнесенности за неоплату. Однако, отметил чиновник, идентификация таких машин не является проблемой для городской службы автопарковок.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 27.09.18

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