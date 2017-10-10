«Хватит этот терпеть!»: водители кроют матом рабочих, затянувших ремонт улицы Мамина-Сибиряка

Службы благоустройства Екатеринбурга в очередной раз провалили проверку на расторопность. Сегодня в городе должны были открыть многострадальную улицу Мамина-Сибиряка, закрытую на отдельных участках еще летом. Сроки окончания ремонта переносились несколько раз, однако и сейчас проехать по важной городской транспортной артерии невозможно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изначально планировалось, что улицу Мамина-Сибиряка будут перекрывать поэтапно, чтобы не вызвать транспортного коллапса: с середины июля до 20 августа – от Челюскинцев до Азина, с конца августа до 17 сентября – от Шарташской до Первомайской. На деле всё получилось в точности наоборот. «Екатеринбургская теплосетевая компания», ведущая одновременно ремонтные работы на нескольких участках, парализовала движение транспорта в центре города. «Весь поток автомобилей приняла на себя параллельная улица Луначарского. И если раньше путь от Первомайской до проспекта Ленина составлял менее минуты, то с перекрытием Мамина-Сибиряка – около 15 минут. В минувшие выходные ситуация ухудшилась тем, что на две недели закрыли Макаровский мост. Люди, которые каждый день ездят с Уралмаша в центр и обратно, выходят и буквально кроют матом рабочих, затянувших прокладку теплосетей на Мамина-Сибиряка. Ведь теперь в несколько раз выросла нагрузка еще и на улицу Свердлова. Складывается ощущение, что представители ЕТК специально срывают сроки. Хватит это терпеть!» – пожаловался сегодня в редакцию РИА «Новый День» один из автомобилистов, представившихся Олегом.

Корреспонденты нашего агентства убедились – на перекрестке Первомайской и Мамина-Сибиряка все еще продолжается ремонт теплотрассы, асфальт разрыт и проезжая часть не функционирует. То же самое – в районе улицы Азина. На информационном табло указано, что работы ведет СК «Строй-Проект», а срок, который был на них выделен, закончился еще 17 сентября. В компании на вопрос о несоблюдении сроков ремонта отвечают коротко: «Скоро все будет, если уже все работы не закончены». В конце сентября пресс-служба администрации Екатеринбурга сначала сообщала, что улицу Мамина-Сибиряка откроют 7 октября. Потом в мэрии скорректировали дату, и заявили, что все перекрытия с улицы будут убраны 10 октября. Учитывая реалии, как резонно подмечают екатеринбургские автомобилисты, городские власти, службы благоустройства и энергетики не сдержали своего слова в третий раз.

Отметим, что после закрытия на ремонт Макаровского моста в Екатеринбурге стали возникать гигантские пробки на проспекте Ленина – от площади 1905 года до Луначарского, на Карла Либкнехта, Шевченко, Пролетарской, Свердлова, Восточной, Челюскинцев, а также проспекте Космонавтов и 8 Марта. Многокилометровые заторы в 5 баллов, например, были зафиксированы сегодня в районе 13:00, что для этого времени является редкостью.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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