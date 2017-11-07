Депутаты пропесочили мэрию за массовые раскопки на дорогах

Депутаты гордумы Екатеринбурга пропесочили мэрию за то, что все лето город стоял в пробках. По их мнению, это было связано с нелогичными графиками раскопок на дорогах города из-за перекладки сетей и из-за ремонтов теплотрасс.

«Касаемо перекладки сетей, это все хорошо, конечно, но я уже говорил в том году и скажу сейчас. Вот есть три объекта, где я часто бываю, – это улица Мамина-Сибиряка, улица Фурманова и улица Разина. Так работать просто нельзя. Работают в одну смену, приедешь – а там ни людей, ни техники. А ведь это перекрытие улиц, движения нет, влияет на общую обстановку в городе. Какое уж тут удобство! Неужели нельзя подход изменить? Не закрывать сразу десять улиц, а закрыть две-три, нарастить там силы и средства, круглосуточно ремонтировать, чтобы побыстрее закончить, открыть эту улицу и другой объект начать ремонтировать? По затратам будет то же самое. Вы же график согласовываете», – сказал депутат Юрий Дозорец, обращаясь к и.о. начальника управления Екатеринбурга по жилищному контролю Александру Брагину.

Однако, по словам Брагина, графики согласовывает комитет по благоустройству. Его, напомним, возглавляет Тамара Благодаткова.

«Да причем тут благоустройство? Нельзя такие графики согласовывать, – возмутился Дозорец. – Надо готовиться к этой работе, а не так, как на Мамина-Сибиряка в этом году, когда закрыли улицу, а потом повесили плакат, что ищем подрядчиков для перекладки теплотрассы. Ну смех же! Зачем закрывать улицу, если некому перекладывать? Это к Т-плюс вопрос».

Его поддержали другие депутаты. Александр Смолин возмутился тем, что несколько лет подряд перекрывают улицу Фурманова. «Она заколдованная что ли? Ее каждый год ремонтируют», – сказал он.

Брагин напомнил, что ремонт там проводился три лета подряд, меняли разные участки магистрального трубопровода М-24. «Сейчас эта работа закончена. Больше там раскопок не будет», – заверил чиновник.

Депутат Алексей Бородин поинтересовался, есть ли у мэрии рычаги влияния на тех, кто срывает графики работ, связанных с перекрытием улиц. «Конечно, есть, графики согласовываются, а если нарушил график – штраф», – пояснил Брагин.

Подытожил выступление глава комиссии Владимир Крицкий: «Этот год был как пик, кульминация, огромное количество ремонтов – и это замечательно. Но людям надо как-то передвигаться, графики как-то надо увязывать. В прежние годы были ремонты и на Вайнера, и на площади 1905 года, и на Малышева. Но перекладывали как-то без остановки движения – троллейбусы по Малышева ходили. К этим работам готовились по месяцу, технику привозили и материалы. Чтобы сразу рвануть участок! Чтобы люди утром на работу ехали и даже не понимали, что тут сделана большая работа. Скоординировать надо с комитетом по благоустройству и земельным комитетом. Депутаты справедливо говорят».

Екатеринбург, служба информации

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