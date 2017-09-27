Масштабный ремонт дорог в Екатеринбурге завершится 15 октября

В администрации Екатеринбурга сегодня подвели промежуточные итоги ремонта улично-дорожной сети.

В настоящее время подрядчики завершили работы на 22 объектах из запланированных 49-ти. На остальных 27 участках уровень готовности оценивается как высокий. Асфальтирование выполнено на 87% дорог и 66 % тротуаров. Плановый срок завершения работ – 15 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

К этому сроку должен завершиться ремонт на проспекте Ленина от Московской до 8 Марта. На этом участке рабочие переложили брусчатку на нечетной стороне и почти закончили укладку бетонной плитки на бульваре. Строительство велодорожки выполнено на 90%.

Всего в преддверии ЧМ-2018 года на ремонт дорог в Екатеринбурге было выделено 1,3 миллиарда рублей из областного бюджета, 126,4 миллиона рублей из федеральной казны, город добавил 98,6 миллионов рублей. Еще 77,7 миллиона направлено на ликвидацию очагов аварийности.

Также сегодня на совещании у сити-менеджера Александра Якоба обсуждался «ямочный» ремонт. Глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова отметила проблему взаимодействия с организациями, которые занимаются ремонтом инженерно-технических сетей. Заявленные ими сроки не соблюдаются, отчего случаются раскопки на уже отремонтированных дорогах. Якоб поручил рассмотреть этот вопрос более детально.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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