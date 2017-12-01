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Пятница, 1 декабря 2017, 10:10 мск

Екатеринбург

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«Атомстройкомплекс» накажут деньгами за провальный ремонт на проспекте Ленина

«Атомстройкомплекс» накажут деньгами за провальный ремонт на проспекте Ленина

Администрация Екатеринбурга считает, сколько денег заплатить «Атомстройкомплексу» за ремонт проспекта Ленина в Екатеринбурге. Подрядчик получит деньги только за те работы, которые были выполнены качественно.

Накануне в администрации города прошло закрытое совещание по итогам ремонта на проспекте Ленина. В ходе этого совещания было решено, что «Атомстройкомплекс» не получит полную сумму – около 188 млн рублей – за ремонт проспекта Ленина. В пресс-службе мэрии уточнили, что служба заказчика сейчас подсчитывает, на какую сумму может рассчитывать подрядчик, – точные сроки этих подсчетов не озвучиваются, но это должно произойти до конца года. Добавим, накануне закрытого совещания председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День» о том, была ли окончательная приемка работ, кратко сообщила: будет по этому поводу совещание, есть проблемы с подрядчиком, окончательной приемки не было.

Напомним, масштабный ремонт проспекта Ленина начался в конце июня. Работы, согласно условиям конкурса, должны были закончиться 30 октября. За несколько дней до этого срока сотрудники администрации с журналистами проверили успехи подрядчика. Проблем обнаружилось много: уложенная волнами брусчатка на дороге, трещины и зазоры на тротуаре, проблемы с отводом воды с тротуара и так далее.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, подводч итоги сезона ремонтов дорог, отметил, что «Атомстройкомплексу» грозит статус недобросовестного подрядчика. Впрочем, включить компанию в эту категорию из-за срыва сроков ремонта и его некачественного исполнения может только заказчик, то есть администрация города. Власти Екатеринбурга о таком развитии событий не заявляли. Более того, в середине ноября стало известно, что «Атомстройкомплекс» выиграл конкурс на ремонт улицы Московской и выезда с Вторчермета. Стоимость контракта – без малого 142 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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