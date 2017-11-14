Ремонт 1 километра дорог в Екатеринбурге обошелся в 15,6 млн рублей. Шокирующие данные властей

На дороги Екатеринбургской агломерации в 2017 году направили более 2,7 млрд рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1,2 млрд руб. было выделено из федерального бюджета, 1,45 млрд руб.– из областного, более 81 млн руб. – из бюджета Екатеринбурга. При этом, по данным региональных властей, отремонтировано было около 173 км дорог (49 из которых – федеральные, около 47 километров – местные, более 78 километров – региональные). Число участков, «находящихся в нормативном состоянии», приблизилось к 53%. С учетом представленных данных получается, что ремонт 1 километра улично-дорожной сети в Екатеринбурге обошелся в среднем в 15 миллионов 606 тысяч рублей.

Вместе с тем министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков отметил, что не все подрядчики «отнеслись к своим обязанностям ответственно». Так, штрафные санкции применены в отношении компании СУ-196, которая до конца лета так и не приступила к ремонту Режевского тракта. Она включена в реестр недобросовестных поставщиков. Сложности также возникли с ремонтом проспекта Ленина в Екатеринбурге, где «Атомстройкомплекс», несмотря на неоднократные замечания и предписания от администрации города и от министерства, так и не смог выйти на необходимый темп работ. Компанию также ждут штрафы и будет рассмотрен вопрос о признании ее недобросовестным поставщиком. «Если приходишь работать на дороги, нужно все делать качественно и быстро», – считает министр.

При этом Старков заявляет, что запланированные на 2017 год работы выполнены в полном объеме, поэтому регион может рассчитывать на федеральную поддержку и дальше. По данным департамента, в 2018 году на выполнение программы из федерального бюджета планируется направить 800 млн руб., из консолидированного областного бюджета – 1,26 млрд руб.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.11.17

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