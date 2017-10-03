Минтранс начал прием фотографий ям и колдобин через мобильное приложение

Областное минтранспорта призывает граждан использовать новое мобильное приложение, чтобы отправлять специалистам информацию о ямах, трещинах и колеях на дорогах.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, об этом заявил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков в ходе пресс-конференции, посвященной презентации «Монитор ЕК».

По словам чиновника, данное мобильное приложение позволяет в два клика на смартфоне или планшете создать сообщение о недостатках улично-дорожной сети и отправить специалистам. Достаточно сфотографировать яму, колею, трещину и т.д. добавить комментарий и отправить сообщение. При помощи геоданных фотографии определяется владелец автодороги, и обращение направляется в работу соответствующему подразделению. Приложение, заявил Старков, уже доступно в AppStore и GooglePlay.

Как отметил Василий Старков, чтобы пользователи дорог чувствовали себя комфортно, надо наладить двустороннюю связь с населением, учитывать общественное мнение. В нынешнем году специалисты опирались на ресурс ОНФ – проект «карта убитых дорог». «С его помощью мы определили 10 ключевых участков, которые жители Екатеринбургской агломерации и городов спутников отмечали как самые плохие. Они внесены в программу и полностью будут отремонтированы в следующем году», – обещал глава ведомства.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.10.17

В Свердловской области до сих пор не убрано с полей почти 40% овощей. / Пожаловаться на дороги, не очищенные от снега, можно по специальному телефону. / Часть Невьянска оставили без воды из-за дорожников, уложивших асфальт в колодец. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»