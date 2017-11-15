Сроки ремонта на проспекте Ленина снова сорвали. Рабочие неспешно гуляют по аллее (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжаются работы по перекладке плитки на центральном городском проспекте, которые начались летом. Сегодня сотрудники администрации должны были выйти на объект с приемкой – но все отменилось, сроки снова сорваны. РИА «Новый День» понаблюдало за неспешными прогулками мастеров по центральной аллее.

Ремонт проспекта Ленина в Екатеринбурге, согласно тендеру, должны были закончить к 30 октября. Но 26 октября сотрудники администрации, представитель подрядчика и журналисты прогулялись по улице, и стало ясно, что «Атомстройкомплекс» (эта компания ведет работы) в срок все сделать не успеет, слишком много недостатков: щели в плитке, сколы, неровности и т.д. Подрядчику поставили срок до 15 ноября, и еще в понедельник в пресс-службе мэрии заявляли, что сегодня приемка состоится. Однако накануне сроки снова перенеслись. Как прокомментировали корреспонденту РИА «Новый День в пресс-службе мэрии вечером 14 ноября, приемку снова перенесли, устраняются претензии. Причем в мэрии не в курсе, какого числа работы все-таки закончат.

Сегодня дорожные рабочие, судя по всему, занимаются ремонтом на центральной аллее – по крайней мере, вдоль нее неспешно разгуливают люди в спецодежде. Признаков стремления поскорее завершить работу корреспонденты «Нового Дня» на проспекте Ленина не обнаружили.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 15.11.17

В Екатеринбурге изменят правила застройки ради храма-на-драме. / Слух дня: после выборов президента начнется «чистка» губернаторов. / Общественная палата РФ рекомендовала вернуть детей Юлии Савиновских. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»