Philharmonix трижды вызывали на бис на открытии Венского фестиваля в Екатеринбурге (ФОТО)

Австрийская группа Philharmonix зажгла сегодня на открытии Венского фестиваля музыкальных фильмов. Необычные интерпретации классики, русских песен, джаза и хитов мировой сцены покорили сердца собравшихся. Музыкантов трижды вызывали на бис и они отыграли полчаса сверх программы.

Открытие уже восьмого фестиваля Венских фильмов прошло на площади Кирова. В этом году звездами открытия стали музыканты из группы Philharmonix – участники Венского и Берлинского филармонических оркестров. С первых аккордов австрийцы поразили гостей фестиваля своим мастерством, энергетикой и умением сделать даже самые знакомые хиты необычными. Звучала классика, балканская музыка и даже русские песни вроде «Выйду на улицу, гляну на село» в экспериментальной обработке. Также музыканты заявили, что на Урале, в отличие от Вены, очень холодное лето, и спели Рождественскую песню.

После того, как Philharmonix ушли со сцены, зал под открытым небом не прекращал аплодировать, пока музыканты не вернулись и не исполнили хиты на бис. И так повторялось трижды. Вместо заявленного часа концерт шел полтора.

Напомним, до 15 июля гости Венского фестиваля смогут увидеть на большом экране 18 балетов, опер и концертов в записи с хорошим качеством и звуком. Так, будут показаны балеты «Жизель», «Золотой век», «Спящая красавица», «Маата Хари». Поклонник оперы услышат «Мадам Баттерфляй», «Орфей». Также в этом году много концертов: 30 июня – концерт Эрика Клэптона; 4 июля – концерт скрипачей Дэниэла Хоупа и Йегуди Менухина; 7 июля – концерт LP и Jamiroquai; 8 июля – концерт Андреа Бочелли; 13 июля – концерт U2.

Добавим, что организаторы ожидают на фестивале по 4,5 тысячи людей ежедневно (в прошлом году фестиваль посетило более 50 тысяч зрителей). Для них по традиции будут установлены закрытые трибуны и стулья под открытым небом. Также можно будет посидеть на травке перед УрФУ. Будет работать фуд-корт с венскими блюдами.

Всю программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 26.06.17

Вместо Носова – актер! – Самые крутые слухи недели. / Мошенники запугивают театры штрафами за нарушение закона о персональных данных (СКРИН). / Жительница Невьянска объявила голодовку и поселилась в машине – ее отказываются переселять из аварийного жилья (ВИДЕО, ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»