На Венском фестивале администрация поставит всего два туалета

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о проведении в городе Венского фестиваля. Из этого документа можно узнать, что для гостей музыкального праздника поставят только два туалета и две мусорки.

Венский фестиваль музыкальных фильмов в этом году пройдет с 26 июля по 11 августа, площадка перед главным корпусом УрФУ будет работать с 19:00 до 23:00 ежедневно. Комитету по благоустройству поручено позаботиться о комфорте для горожан – привести в порядок газон перед УрФУ и «установить два общественных туалета, в том числе один для маломобильных граждан, и два контейнера для сбора мусора в месте проведения фестиваля», сообщается в документе.

К ЧМ-2018 в Екатеринбурге установили около 300 туалетных кабин и множество мусорных контейнеров – все вывезли в ночь после последнего матча. В мэрии пообещали ставить их в дни массовых праздников или других событий, когда ожидается наплыв горожан и гостей города. Например, туалеты поставят для паломников, которые прибудут в июле на «Царские дни». Первый массовый праздник уже прошел – через сутки после спешного вывоза туалетов в Екатеринбурге отгремел фестиваль Ural Music Night. По подсчетам организаторов, на фестиваль пришло 200 тысяч человек. В поисках блага цивилизации горожане были вынуждены обходить все закусочные.

В прошлом году на Венском фестивале побывало 50 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации

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