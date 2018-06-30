За музыку и настроение – 10, за организацию – 2: в Екатеринбурге отгремел самый массовый Ural music night (ФОТО)

Минувшей ночью Екатеринбург не спал и гулял на фестивале Ural music night, который стал самым массовым за все четыре года существования. Воистину адские толпы заполонили центральные улицы: люди перемещались между сценами, где выступали любимые артисты.

Пройти к некоторым площадкам оказалось нереально, что, конечно, расстраивало фанатов музыки – как и плохой звук, отсутствие туалетов, не перекрытые вовремя дороги и прочие организационные промахи. В остальном фестиваль прошел на ура: Кустурица, Baccara, Therr Maitz, Дорн и другие хэдлайнеры смогли зажечь Екатеринбург и подарить городу еще одну ночь незабываемых эмоций.

«Ночь музыки» в Екатеринбурге проходила уже четвертый раз. И за это время успела стать настоящим брендом города, привлекающим туристов из других городов и даже стран.

Такой стремительный успех и «взлет» фестиваля на этот раз сыграл «в минус»: организаторы явно оказались не готовы к такому наплыву людей, какой был минувшей ночью. Сделать Ural music night комфортным помешали неудачно расположенные сцены, отсутствие туалетов, открытые для транспорта дороги и, как следствие, – кидающиеся под колеса пешеходы.

Стартовала «Ночь музыки» вполне традиционно: в «Пассаже» выступали хоры, а в Музкомедии чиновники и «ВИПы» исполняли любимые песни. Например, комментатор Губерниев исполнил песню о Екатеринбурге.

Губерниев поет в Музкомедии

На Плотинке народ толпился, чтобы посмотреть на выступление театра «Провинциальные танцы» на воде, а на площади люди ностальгировали под диско от группы Baccara.

Проблемы стали возникать ближе к 21:00, когда возле здания УрФУ на Мира должен был выступать Иван Дорн, а «На терке» у Рубина – Noize MC. Ни та, ни другая площадка не смогла принять всех желающих и начался хаос. У УрФУ сцену огородили забором и зрителей пропускали через две рамки металлоискателя. Но народу пришло так много, что досмотр затягивался и концерт пришлось отложить на 40 минут, впрочем, многие все равно не успели попасть на площадку.

А рэп-сцена «На терке» оказалась (видимо, внезапно для организаторов) самой популярной и из-за неудобного расположения не могла вместить даже половину пришедших.

В итоге желающие послушать «Нойза» хаотично шли по Малышева, не перекрытой для транспорта, кидались под машины, перегораживали движение для транспорта. Особо «ловкие» забрались на соседние остановки и здание музея. Другие пытались слушать с противовположной стороны улицы, но им мешали выступавшие там грузинские артисты.

Когда Noize все-таки вышел, вокруг творилось что-то невообразимое. Концерт даже пришлось прервать, когда фанаты отказались спускаться с крыш административных зданий. Но затем музыкант продолжил выступление. К 10 часам вечера протолкнуться стало сложно к любой более-менее популярной сцене.

Адские толпы гуляющих заполонили проспект Ленина, улицу Малышева, Плотинку и все прилегающие небольшие улочки. У Оперного театра, где традиционно солисты исполняли оперные арии с балконов, вновь возникло стихийное перекрытие дорог – фанаты музыки стояли посреди дороги и мешали проезжающему транспорту. То же самое позднее происходило и на выступлении Эмира Кустурицы и оркестра – возле Главпочтамта к полуночи зрители заняли чуть ли не весь проспект Ленина. И только тогда сотрудники ДПС организовали «официальное» перекрытие. Кстати, сотрудников полиции вообще было крайне мало. Отсюда – огромное количество пьяных, которые открыто распивали алкоголь, хотя на прошлых фестивалях стражи порядка просили хотя бы прятать содержимое бутылок в пакеты.

Отдельное возмущение у вышедших на «Ночь музыки» вызвало отсутствие туалетов. Еще два дня назад – во время игр ЧМ-2018 в Екатеринбурге – бесплатные кабинки стояли чуть ли не на каждом углу. Но почему-то администрация города решила, что оставить туалеты на время проведения массового мероприятия для горожан (а не для иностранных болельщиков) – непозволительная роскошь, и буквально за день до «Ночи музыки» все их вывезли. В итоге десятки тысяч человек были вынуждены искать варианты сами: в заведениях общепита, кинотеатрах выстраивались километровые очереди. На одной из площадок зрители. стоявшие в очереди к туалетам, устроили флешмоб: встречали аплодисментами каждого вышедшего из кабинки.

Но главным смыслом Ural music night, конечно, была музыка. И с наполнением фестиваля организаторы справились на ура.

Каждый мог найти сцену на свой вкус: на фестивале было все – от африканских музыкантов до шансона, от джаза до рэпа, от этники до электроники.

Больше всего, конечно, порадовали хэдлайнеры: Кустурица зажигал больше часа, заставляя тысячи людей танцевать в едином порыве, Иван Дорн заставил молоденьких поклонник верещать, особенно когда пошел в толпу обниматься, «Нойз» прокачал как умеет, «Другой оркестр» снова зажег «Исеть», а «Курара» шаманила во дворике на Тургенева. Буквально из каждого уголка, из каждой подворотни в центре доносились звуки музыки – разной, уникальной, радующей.

Самые стойкие дожили до рассвета у Театра драмы вместе с группой Therr Maitz. А около 4 утра встречали новый день под песню «Луч солнца золотого», запуская солнечных зайчиков при помощи карманных зеркал.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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