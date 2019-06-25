Кому «Хаски», кому джаз, кому – средневековый карнавал: популярные и альтернативные площадки «Ночи музыки» (ФОТО)

Завтра в Екатеринбурге начнутся первые выступления в рамках самого масштабного летнего музыкального фестиваля – Ural Music Night: пройдут они на Плотинке у инфоцентра. Сам фестиваль состоится в пятницу, 28 июня, и охватит весь город: 2 500 музыкантов будут выступать на 80 площадках. «Новый День» составил программу, куда попали самые популярные площадки и альтернативные сцены.

Площадок стало меньше, но они стали крупнее: о фестивале-2019

Итак, информационный центр фестиваля «Ночь музыки» на Плотинке у памятника основателям города начнет работу уже сегодня вечером. Там можно будет получить ответы на все вопросы о программе и буклеты с картами и перечнем сцен. А уже завтра возле инфоцентра зазвучат первые концерты: с 16 часов на сцену начнут подниматься первые музыканты: «РОкеды», «Черные лисы», «Ротврот», «Нет и не будет» и другие.

Но все-таки главным днем фестиваля станет пятничный вечер. Именно 28 июня Екатеринбург накроет мощный музыкальный цунами: 2 500 музыкантов из 20 стран мира, 60 музыкальных направлений, 500 часов общего музыкального звучания. Разобраться во всем этом многообразии в этом году будет легче, обещают организаторы. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе фестиваля «Ночь музыки», он пошел по пути укрупнения: площадок стало меньше – но они стали больше.

«В этом году мы составили перечень требований к площадкам «Ночи музыки», для нас было важно качественное проведение концертов. Если мы понимали, что площадка или эксперт не готовы работать в необходимом объеме и в нужном качестве, мы отказывались от нее», – рассказали в пресс-службе Ural Music Night.

Кроме того, учтены ошибки прошлого года, и популярные исполнители будут выступать только на крупных площадках. Напомним, в прошлом году на хип-хоп-сцене у «Терки» была настоящая давка – послушать Noize MC собралось в разы больше людей, чем способен был вместить пятачок на перекрестке 8 Марта – Малышева. В этом году хип-хоп будет в «Исеть-парке» (у башни «Исеть»). Также переместили диско-площадку: она расположится на пешеходной улице Вайнера.

Масштабных перекрытий движения во время фестиваля не будет: запланировано только закрытие проспекта Ленина напротив Оперного театра: с 23:00 до 23:45 там будут петь ставшие уже традиционными для «Ночи музыки» арии с балкона. «Однако, с ГИБДД разработана схема быстрого реагирования в случае необходимости», – уточнили в пресс-службе. То есть если где-то будет образовываться «стихийная» пробка из гуляющих, улицу могут закрыть.

Самые популярные уличные площадки

По прогнозам организаторов, самыми людными местами на «Ночи музыки» станут уличные площадки в центре Екатеринбурга – там горожане привыкли гулять на всех мероприятиях, и именно там будут выступать самые крутые хедлайнеры.

Итак, «Исеть-парк» приютит хип-хоп исполнителей. Сцена начнет работать в 17:45. До ночи слушатели узнают разные направления стиля, смогут посмотреть на хип-хоп культуру в целом. Выступают: MGS, «Тони Мо», ParaGil`z («ПараГильз»), Todo Nuestro и другие. Хедлайнеры – «Хаски», El Mashe и ЛСП – начнут выступление в 23:10. Каждый концерт – по 40 минут.

На Октябрьской площади выступят главные хулиганы ночи – группа Little Big (напомним, изначально предполагалось, что они могут выступить на стадионе «Екатеринбург Арена», но стадион не попал в итоговый перечень площадок). Начало – в 19 часов. Там же по традиции в 02:00 ждут всех, кто догулял до конца. Начнется гала-концерт с участием группы Brainstorm и акция «Светает»: встреча рассвета.

На площади 1905 года будет главная академическая сцена фестиваля «Оркестр четырех эпох». Впервые будет представлен уникальный гала-концерт с участием четырех камерных оркестров, каждый из которых исполнит произведения в череде музыкальных эпох. С 18 часов следом друг за другом: Иван Бессонов и камерный оркестр «Лицей-камерата», камерный оркестр B-A-C-H, Екатерининский оркестр и, наконец, в 21:00 – «Виртуозы Москвы».

На Плотинке у Капсулы времени ждут больше молодежи. Тут выступают популярные музыканты разных жанров: Nastya Kudry, «Ромарио», Рита Dакота, Максим Свобода. Главной звездой станет украинская певица Maruv – ее концерт начнется в 00:50.

Еще две площадки остаются популярными не первый год: Оперный театр, о котором мы писали выше, и – гостиница «Исеть». В «Исети» вновь в полночь «Другой Оркестр» представит публике светомузыкальный перформанс-посвящение легендарным The Prodigy.

Добавим, что много народу будет и на стилобате Ельцин-центра (где и без фестиваля летом постоянно гуляют горожане). И у Главпочтамта: там заработает эко-этно площадка, хедлайнеры – группа «Изумруд» и шоу барабанов «Чувство ритма» (в 23:10 и 00:00 соответственно).

Альтернативный выбор на «Ночи музыки»

Желающим приобщиться к небанальной и современной музыке организаторы советуют обратить внимание не только на самые крупные и популярные площадки. В частности, дойти до «Терки», где будет джаз-фанк (три коллектива представляют креативную сцену Екатеринбурга, два – звездные хедлайнеры из США и Германии), до переулка Банковский с Angelo Jazz Place.

Зрелищно и громко будет в саду Вайнера на перекрестке Первомайская – Тургенева (кстати, по пути к популярным гостинице «Исеть» и Оперному). Здесь обещан средневековый фолк-карнавал: балаган с ярмаркой, шутами, менестрелями и трактирами. Пройдет даже рыцарский турнир от клуба исторических реконструкций «Мальтийский крест». Маски, костюмы, плеватели огнем и средневековые танцоры будут сопровождать выступление местных и приглашенных фолк-групп: «Сны Саламандры», «Лисья Мята», «Форт Россъ», «Райдо», Cantаdora, Gilead и других.

А буквально в доме напротив – на Тургенева, 15, – загремит самая современная музыка. Все четыре этажа Дома Маклецкого отдали 30 музыкантам и диджеям, чтобы они показали все многообразие жанров и стилей современной Electronica – от Hip-Hop и EDM до Deep House и Techno.

Еще одна необычная площадка будет в Камерном театре – царство фламенко. Фламенко предстанет зрителям как в классическом исполнении, так и современных инструментальных, танцевальных, вокальных обработках: рок, танго, народная музыка, джаз, театрализованные постановки. Каждый номер, яркий и прекрасный сам по себе, будет вплетен в общую «театрализованную» канву концерта.

Рокерам будет интересно в Центре развития архитектуры и дизайна – сцена называется «Рок. Урал. Начало». В антураже станков-великанов, под открытым небом, молодые и именитые уральские мастера представят программу с хитами титанов российского рока. А поклонников джаза ждут в Театре кукол: лучшие джазовые музыканты Екатеринбурга – трио Александра Титова и Игорь Паращук, представят лирическую программу с привкусом ностальгии о юности. Израильские музыканты «Шалош-трио» насытят сцену паттернами конструктивизма и холодной логики. А солисты трио Кондаков – Волков – Багдасарьян приготовят оригинальный коктейль из мелодий мирового кинематографа и собственных сочинений.

Добавим, что вход на все мероприятия «Ночи музыки» свободный. Программы всех площадок есть на официальном сайте фестиваля. Также организаторы рекомендуют перед походом на фестиваль установить приложение на телефон. Оно поможет в реальном времени отслеживать, кто и где выступает в данную минуту.

Екатеринбург, служба информации

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