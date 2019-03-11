Главной площадкой Ural Music Night будет стадион «Екатеринбург Арена», там выступят Little Big

Сегодня организаторы фестиваля «Ночь музыки» назвали первого хэдлйнера: 28 июня в Екатеринбург приедет панк-группа из Питера Little Big. Музыканты выступят на стадионе «Екатеринбург Арена» – именно он станет одной из центральных площадок UMN.

Как стало известно РИА «Новый День», LITTLE BIG – первые хэдлайнеры, с которыми удалось договориться. Питерская панк-рейв группа выступит на Центральном стадионе 28 июня. С остальными музыкантами переговоры еще ведутся. По словам представителей оргкомитета, в ночь с 28 на 29 июня 2019 года Ural Music Night пройдет на 100 площадках, расположенных вдоль проспекта Ленина в шаговой доступности. В этом году большее внимание будет уделяться молодым и андеграундным группам, малоизвестным артистам с альтернативным взглядом на музыку.

Стадион «Екатеринбург Арена»станет одной из центральных площадок фестиваля. Но пока предполагается, что главный гала-концерт, как и в прошлые годы, пройдет перед Театром Драмы. Солнце взойдет под песню Бременских музыкантов: «Ночь пройдет, наступит утро ясное…». Добавим, что до окончания приема заявок на участие в фестивале осталось 10 дней. Заявку можно подать на сайте UMN.

Напомним, прошлым летом «Ночь музыки» проходила в Екатеринбурге во время ЧМ по футболу, хоть и после завершения игр на Урале. Фестиваль стал самым массовым за все годы существования. От этого возникли проблемы с организацией – пройти к некоторым площадкам оказалось нереально, гости фестиваля также жаловались на отсутствие туалетов и не перекрытые вовремя дороги. .

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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