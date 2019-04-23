В «Ночь музыки» в Екатеринбурге будут перекрывать движение

Администрация Екатеринбурга внесет в постановление о проведении «Ночи музыки» пункт, благодаря которому ГИБДД сможет перекрывать автомобильное движение близ популярных площадок.

«В постановление администрации города о проведении «Ночи музыки» будут внесены формулировки о «ситуативном перекрытии движения транспорта» вокруг площадок, привлекающих наибольшее зрительское внимание, что позволит городскому ГАИ надежно и гибко управлять движением пешеходных и транспортных потоков, работой общественного транспорта», – сообщают сегодня организаторы фестиваля, ссылаясь на руководителя «Дирекции городских праздничных мероприятий» Илью Маркова.

В 2018 году, напомним, Ural music night стала самым массовой за все четыре года существования. Пройти к некоторым площадкам оказалось нереально, что, конечно, расстраивало фанатов музыки – как и плохой звук, отсутствие туалетов, не перекрытые вовремя дороги и прочие организационные промахи. Дороги год назад ГИБДД перекрывала фактически от безысходности – толпы людей попросту не помещались на тротуарах и «выдавливали» автомобилистов. Добавим, Ural Music Nigh-2019 состоится 28 июня. Среди главных звезд – Little Big, Shortparis, Grupo Fantasma (США), Jazzrausch BigBand (Германия), Иван Бессонов и другие.

Екатеринбург, служба информации

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