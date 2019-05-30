Объявлены рэп-хедлайнеры Ural Music Night – «Хаски» и «Грот»

Организаторы Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге 28 июня, объявили хедлайнеров, которые выступят на площадках фестиваля в этот вечер. В частности, у башни «Исеть» планируются концерты ЛСП, рэпера Хаски и рэп-группы «Грот».

«Также на этой площадке выступят самые яркие представители уральского хип-хопа: «Шумм», «Битym Crew», «Бразис», «Белая Кость», «Аяччо», El Mashe и Foresterz Band», – сообщили организаторы.

Как уже писал «Новый День», хедлайнером финала Ural Music Night станет группа Brainstorm. Музыканты вместе со зрителями по традиции споют песню «Луч солнца золотого» на рассвете.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.05.19

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