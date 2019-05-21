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Вторник, 21 мая 2019, 14:41 мск

Новости Екатеринбург

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Хедлайнером финала Ural Music Night станет группа Brainstorm

Организаторы фестиваля «Уральская ночь музыки» обновили информацию о хедлайнерах праздника. Заключительный гала-концерт на набережной пройдет с участием латышской группы Brainstorm. Музыканты вместе со зрителями по традиции споют песню «Луч солнца золотого» на рассвете.

Напомним, фестиваль пройдет в Екатеринбурге 28 июня. В центре города будут работать 75 бесплатных концертных площадок, на которых выступят 2,5 тысячи музыкантов из 16 стран. В списке приглашенных звезд – группы Little Big, Shortparis, Grupo Fantasma (США), Jazzrausch BigBand (Германия), «Запрещенные барабанщики» и другие. Состав хедлайнеров будет пополняться.

В прошлом году «Ночь музыки» стала самой массовой за все годы существования. Людей было так много, что проход к некоторым площадкам был фактически заблокирован, а сотрудникам ГИБДД пришлось срочно перекрывать улицы. В этом году мэрия внесла специальный пункт в постановление о фестивале, разрешив дорожной полиции регулировать автомобильное движение исходя из ситуации на дорогах близ установленных сцен.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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