Оргкомитет FIFA 2018 разрешил провести Ural Music Night в дни ЧМ по футболу

Оргкомитет «Россия-2018» не против проведения международного фестиваля Ural Music Night 29 июня 2018 года, – то есть в дни проведения Чемпионата мира по футболу. Копию официального письма от Оргкомитета FIFA 2018 с этой информацией получили основатели «Ночи музыки». Таким образом, Екатеринбург покажут иностранным гостям не только со спортивной стороны.

«Самая большая ценность Екатеринбурга – это его жители, которые обладают не только уникальным характером, уральским гостеприимством, но и огромным творческим потенциалом. По статистике, каждый седьмой житель Екатеринбурга – музыкант. Уверен, что «Ночь музыки» дополнительно привлечет болельщиков, которые останутся в городе, чтобы принять участие в фестивале, прокомментировал решение оргкомитета директор Ural Music Night Евгений Горенбург.

«Ночь музыки» должна состояться 29 июня 2018 года (последний групповой матч футбольного ЧМ в Екатеринбурге состоится двумя днями ранее, 27 июня). Исторический центр города наполнится звуками 100 музыкальных концертов в различных стилях, жанрах и направлениях (от классики, оперных арий, оркестровой музыки и джаза до рока, панка, рэпа и электронной музыки). Лучшие музыканты Урала, России и мира выступят на площадках, вписанных в городское пространство. Как и в прошлые годы, будут работать закрытые площадки (кафе, галереи, музеи) и открытые (парки, скверы, аллеи, парковки, крыши, здания, понтоны на глади воды и др.). Вход везде будет свободный.

Напомним, ранее стало известно, что два ключевых летних фестиваля – Венский фестиваль музыкальных фильмов и «Коляда-plays» – перенесутся на более поздние даты. Первый вообще хотел сменить прописку на пермскую, однако, как говорят в мэрии, организаторов удалось убедить, чтобы фестиваль все же остался в Екатеринбурге, но прошел в другие дни, второй – по решению худрука театра Николая Коляды – состоится зимой 2018 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.12.17

Дорожники закрывают трассу Екатеринбург – Пермь. / Куйвашев возвращает Екатеринбургу часть градостроительных полномочий. / Роскомнадзор разрешил ставить в радиоэфире песню про курящую бабушку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»