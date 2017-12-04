«Службы безопасности нам дали добро», – будет ли Екатеринбург фестивалить во время ЧМ

В Екатеринбурге продолжают обсуждать, чем город сможет порадовать иностранных гостей во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Уже доподлинно известно, что два ключевых летних фестиваля – венских фильмов и «Коляда-plays» – перенесутся на более поздние даты. Первый вообще хотел сменить прописку на пермскую, однако, как говорят в мэрии, организаторов удалось убедить, чтобы фестиваль все же остался в Екатеринбурге, но прошел в другие дни, второй – по решению худрука театра Николая Коляды – состоится зимой 2018 года.

Но под угрозой срыва другие знаковые мероприятия, и в интересах местной мэрии сделать так, чтобы они все же прошли. В администрации Екатеринбурга прямо говорят, что пока ведут переговоры с силовиками – тем, конечно, удобнее, чтобы в городе во время ЧМ было тихо и спокойно, так проще следить за безопасностью. Но местным властям не хочется ударять лицом в грязь, демонстрируя интуристам пустые улицы. Вся надежда, по сути, сейчас на общественников – если тему удастся раскачать так, что сами люди потребуют проведения той же Ural Music Night, возможно, фестиваль состоится.

«На сегодня мы работаем в связке со службами безопасности и города, и региона, и в общем-то, планы пока на 29 июня. И власти нас поддерживают в этом, и надеемся, что все пройдет на должном уровне, в том числе по степени безопасности. В июне 2017 года, как только завершили фестиваль, мы уже начали работу над следующим. Пока от большинства служб безопасности мы получили подтверждение. Но форс-мажоры могут быть – в том числе независимо от чемпионата мира», – сказала «Новому Дню» представитель организаторов фестиваля Любовь Бондаренко.

В мэрии апеллируют к опыту Кубка конфедераций. В частности, в Петербурге во время игр никто и не подумал отменять фестиваль «Алые паруса», праздник выпускников, который традиционно проходит в Северной столице. В отличие от Питера, в Екатеринбурге праздник выпускников Уральского федерального университета может сорваться. Все из тех же соображений безопасности. Правда, как уточнили в пресс-службе вуза, пока еще четкого решения об отмене массового выпускного нет. Дедлайн пока не известен.

Что же касается Ночи музыки, то и тут есть опыт совмещения праздника с футболом. В прошлом году корреспондент «Нового Дня» побывал в Тулузе во время Чемпионата Европы, турнира не менее масштабного и престижного, чем ЧМ. Причем во французском городе музыкальный фестиваль, аналогичный по сути екатеринбургскому UMN, состоялся спустя два дня после игры России и Уэльса. «Почти на каждой улице города свое мастерство демонстрировали группы всевозможных стилей. Сосчитать количество участников было крайне сложно – только в двух-трех кварталах в центре мы встретили, прогуливаясь, минимум 10 ансамблей. Тут были и бразильские мотивы с барабанами, французские и английские песни. Музыканты играли джаз, рок, фолк, читали рэп», – писал собкор агентства из Тулузы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 04.12.17

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