Театральный фестиваль «Коляда plays 2018» пройдет зимой

Двенадцатый международный фестиваль «Коляда plays» пройдет в Екатеринбурге с 25 ноября по 5 декабря 2018 года. Об этом сообщил в своем фейсбуке драматург Николай Коляда. Решение о переносе было принято из-за запрета массовых мероприятий в Екатеринбурге во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу. Напомним, игры мундиаля выпадают на июнь, в это время в городе традиционно проводятся фестивали «Коляда-plays» и Ural Music Night, передает корреспондент NDNews.ru.

Николай Коляда не стал дожидаться официального запрета и объявил о переносе своего детища на зиму. «На будущий год во время фестиваля будет проходить чемпионат мира по футболу. Или наоборот? Ну да. Во время чемпионата мира по футболу нам надо провести фестиваль «Коляда Plays» в 12-й раз. Это будет в июне 2018 года, ежели будем живы. Когда все гостиницы будут забиты под завязку. Уже вышли всякие указы, что во время чемпионата будут повышены меры безопасности, будут запреты на сборища и прочее. И что-то я подумал: а зачем мне эта головная боль? Писать письма, выпрашивать чего-то, тут в городе будет, поди, кошмар в связи с наплывом болельщиков и прочее. < > Но вот что я решил, как Президент Фестиваля. Есть у нас Никола Летний, а есть – Никола Зимний. Поэтому, значит, в 2018 году фестиваль будет проводиться зимой: с 25 ноября по 5 декабря», – написал драматург.

Прием заявок на участие в фестивале начнется в ноябре. Формат не изменится: театры привозят спектакли, поставленные по пьесам уральских драматургов.

«4 декабря – день рождения «Коляда-театра» и мой день рождения, отпразднуем, стало быть. Логика в проведении фестиваля именно в эти числа – есть. Да и вообще: надо жить, развиваясь. Придумаем зимний вариант фестиваля. Интересно даже, что получится», – заключил Николай Коляда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.07.17

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