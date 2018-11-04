Сербские бабушки, татарские концлагеристы и другие – кого привез Коляда на первый зимний «Коляда-Plays»

Завтра танцами и фейерверком в Екатеринбурге откроется XII международный фестиваль «Коляда-Plays», на котором за 11 дней можно будет посмотреть 38 спектаклей из 26 городов России и зарубежья. Почему стоит увидеть сербских бабушек и какая антиутопия на татарском языке вам точно понравится – выяснил РИА «Новый День».

Где, когда и почем

Итак, фестиваль «Коляда-Plays» в этом году впервые за долгие годы проходит не в июне – театрам пришлось «подвинуться» ради Чемпионата мира по футболу и согласиться на проведение фестиваля в ноябре. Открытие фестиваля состоится завтра, 5 ноября, возле «Коляда-театра».

В этом году уличного спектакля на открытии не будет, поскольку на улице уже холодно, а большинство представлений рассчитаны на летнюю погоду. Но Николай Коляда обещал танцы и фейерверк.

«Начиная с 10-30 до 11 часов утра возле театра будут танцы. Не летние, а зимние. Будет и фейерверк. В 12 часов для зрителей и для гостей фестиваля спектакль «Змея золотая» в Гранатовом зале театра. А в это время на сцене Малахитового зала будут готовиться к спектаклю «Попугай и веники» артисты Пензенского театра кукол. 5 ноября они начнут спектакль в 19-00, а те, кто не войдут в зал – пойдут смотреть в 19-30 в Гранатовом зале спектакль «Между небом и землей жаворонок вьется ...», – рассказал Николай Коляда о первом дне фестиваля.

Фестиваль в этом году будет идти на девяти площадках: «Коляда-Театр», ЦСД, Театр драмы, Театр кукол, ЦК «УРАЛ», Камерный театр, ТЮЗ, Театр балета «Щелкунчик», Учебный театр ЕГТИ.

Билеты вполне доступны по цене: самые дешевые – 100 рублей, самые дорогие – 750 рублей.

Продлится фестиваль до 15 ноября включительно. Традиционного выезда «на дачу Коляды» в Логиново в этом году, конечно, не будет. Закрытие пройдет в большом зале «Коляда-театра».

Театралы советуют

Программа фестиваля в этом году включает 38 спектаклей от театров из 26 городов России и зарубежья: Ачинск, Абакан, Братск, Воронеж, Саратов, Омск, Орск, Уфа, Ижевск, Нижний Новгород, Тюмень, Пенза, Нижний Тагил и других. Разбирать ее всю бессмысленно. Как говорит сам Николай Коляда, идти и смотреть стоит абсолютно все: «У нас не фестиваль достижений, у нас фестиваль-лаборатория», – неоднократно подчеркивал режиссер, подчеркивая, что каждый привозимый театр – необычен и самобытен.

РИА «Новый День», тем не менее, составил топ рекомендуемых спектаклей, опросив нескольких уральских театралов. Итак, мы рекомендуем не пропустить следующие постановки:

– 5 ноября Пензенский областной театр «Кукольный дом» спектакль «Попугай и веники» по пьесе Николая Коляды. Эта постановка – лауреат самой престижной театральной премии России «Золотая маска». Как следует из аннотации, это спектакль, где много российской стылой тоски и в то же время – пронзительного света. Сидят посреди зимы четыре несчастья и ругаются друг с другом, но легче от этого никому не становится. Настоящая трагедия героев не в нищете, а в том, что тепла этого у них нет и нет понимания, что виной тому утраченная где-то способность излучать это тепло самим.

– 6 ноября – Белградский Центр культуры «Вук Стефанович Караджич», спектакль «Дыроватый камень» по пьесе Николая Коляды. Спектакль примечателен своим актерским составом – на сцену выйдут известные сербские актрисы в преклонном возрасте. Героини пьесы Коляды – три пожилых женщины, бывшие учительницы. Есть и герой – бывший скрипач Оперного театра того же возраста. Для своих работодателей, как и для всего мира, они больше не важны, списаны, невидимы. Но если заглянуть глубже, в сущности, их история еще не написана.

– 7 ноября – Братский театр, спектакль «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович. Театр из Братска приезжает в Екатеринбург на фестиваль впервые. А вот пьеса екатеринбургским театралам знакома: разные вариации «Земли Эльзы» уже показывали на «Коляда-Plays» прошлого года, а также спектакль идет в екатеринбургском ТЮЗе. На этот раз режиссер Ольга Румянцева приглашает вас на землю, где умеют сохранять достоинство, верить в лучшее и жить сегодняшним днем. Как отстоять свои чувства, если весь окружающий мир против? Поймут ли дети родителей? Сможет любовь победить обстоятельства, предрассудки и время?

– 9 ноября – Орский драматический театр, спектакль-исседование «Алексей Каренин» по пьесе Василия Сигарева. По словам знатоков, в спектакле – интересное сценическое решение, масштабные декорации. Автор пьесы, а вслед за ним и режиссер спектакля по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» раскрывают великий сюжет с новой стороны. На этот раз главная роль вовсе не у Анны, а у Алексея, ее мужа, предстающего перед зрителями в качестве величины страдающей, но ищущей выхода из создавшихся в его жизни ужасающих обстоятельств измены жены и осуждения ее обществом.

– 10 ноября – Ачинский драматический театр, спектакль «Шайтан-озеро» по пьесе Рината Ташимова. Спектакль интересен тем, что пьеса в принципе впервые представлена на фестивале, театр из Ачинска также приедет первый раз. Пьеса полна мистики, присказок и сказок, мифов и легенд «сибиряков». Кстати, спектакль назван в числе лучших по версии жюри премии «Золотая маска» в театральном сезоне 2017/2018.

Как и спектакль «Концлагерьчылар» – «Концлагеристы» по-татарски. Его 14 ноября покажет Буинский государственный драматический театр, который приедет в Екатеринбург впервые. Это история одной «необычной» семьи, живущей в «закрытой» деревне Чутожмон. Здесь правит тоталитарный режим. И самая большая мечта главного героя Федота – сбежать из этой «зоны». Необычности и без того странному спектаклю-антиутопии добавит то, что идти он будет на татарском языке.

– 11 ноября – Ижевский молодежный театр Les Partisans, спектакль «Правила» по новой пьесе Валерия Шергина. Местным театралам не надо рассказывать, кто такие «Партизаны». Они неоднократно участвовали в фестивале «Коляда-Plays» и увозили заветные призы-звезды. «Правила» завершает трилогию постановок театра по пьесам Валерия Шергина – драматурга, каждый раз разрушающего стереотипы и привычные ожидания публики. Девятиклассник Мельников пытается разобраться в правилах, выдуманных взрослыми, и с юношеским максимализмом изобличает их двойные стандарты. Всё идет по плану до тех пор, пока Мельников не встречает психолога Марка и Лизу из одиннадцатого класса. Первый сбивает его с толку, а вторая – с намеченного пути.

Программы для детей и подростков

Как известно, большинство театральных фестивалей не рассчитаны на детей и подростков. Но «Коляда-Plays» каждый год собирает несколько лучших постановок по современным инсценировкам разных сказок, по новым пьесам драматургов. В этом году оргкомитет даже выделил отдельно программу для детей и для подростков. Чтобы мамам и папам было проще сориентироваться – на какие спектакли можно пойти всей семьей.

«Мы впервые решили это подчеркнуть, потому что действительно много спектаклей, которые подходят не только взрослой аудитории. Много спектаклей для детей: и «Туки-Луки» с двумя спектаклями, и Верхнеуфалейский театр, и Нижнетагильский, и Челябинский молодежный («Иван-Царевич»). Много подростковых: Пермский ТЮЗ, Пензенский ТЮЗ и другие. На сайте есть деление на три программы: для взрослых, детей и подростков», – рассказали «Новому Дню» в «Коляда-театре».

Посмотреть программу для детей можно здесь, для подростков – здесь, для взрослых – здесь.

Открытие фестиваля в 2017 году

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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