Гран-при фестиваля «Коляда-Plays» остался в Екатеринбурге: его взял «Вий» Драмы (ФОТО)

Гран-при фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» в этом году взял спектакль «Вий» Свердловского театра драмы. Другие статуэтки за лучшие роли, детские спектакли и актерские ансамбли разъедутся по всей России.

Сегодня в Екатеринбурге завершился фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays», который впервые проходил не летом, а почти зимой. В течение 11 дней на разных театральных площадках показали 38 спектаклей от театров из 26 городов России и зарубежья: Ачинска, Абакана, Братска, Воронежа, Саратова, Омска, Орска, Уфы, Ижевска, Нижнего Новгорода, Тюмени, Пензы, Нижнего Тагила и других. Несмотря на то, что сам Николай Коляда называет фестиваль лабораторией, где смотрят разнообразие российского театра, призы все-таки вручают каждый год.

В этом году главная статуэтка не покинет Екатеринбург: гран-при взяла Свердловская драма за спектакль «Вий» по инсценировке Василия Сигарева. Как писал «Новый День», премьера необычного «Вия» состоялась в мае 2018 года. Акценты в не-гоголевском прочтении смещаются с мистики и летающих гробов на темы искупления греха и искреннего человеческого покаяния – то, чего, по мнению режиссера Дмитрия Зимина, не хватает сегодняшнему обществу.

Остальные призы фестиваля «Коляда-Plays» разъедутся по России и зарубежью. Лучшим спектаклем большой формы признан «На кисельном берегу» (Башкирский театр драмы им. М. Гафури, Уфа). Приз за лучшую женскую роль получила Надежда Суханова (Ачинский драматический театр, «Шайтан-озеро»), приз за лучшую мужскую роль – Алексей Кизеров (Серовский театр драмы им. А. П. Чехова, «Бесконечный апрель»). Лучшим детским спектаклем жюри признали сказку «Иван-Царевич и Серый волк» Челябинского молодежного театра. Награда за лучший актерский ансамбль уехала в Березниковский драматический театр («Бог ездит на велосипеде»). Были также спецпризы и призы жюри.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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